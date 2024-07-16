Apple'ın sürpriz özelliği! Artık kolaylıkla kurtarabileceksiniz

Apple, Fotoğraflar uygulamasına bomba bir özellik ekleyerek, sizi artık o dertten kuratacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18 işletim sistemi ile kullanıcılara birçok yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Fotoğraflar uygulamasına eklenen 'Kurtarılan' klasörü ile artık kaybolan ya da yanlışlıkla silinen fotoğraflarınızı kolayca kurtarabileceksiniz.

Kurtarılan klasörü nedir?

Fotoğraflar ve videolar, çeşitli nedenlerden dolayı bozulabilir veya kaybolabilir. iOS 18 ile birlikte, bu tür bozulmalar yaşayan içerikler otomatik olarak "Kurtarılan" klasörüne taşınacak. Kullanıcılar, bu klasöre giderek bozuk görüntüleri manuel olarak kurtarabilecek veya silebilecekler. Bu özellik, sadece cihaz içinde bozulan görüntüler için geçerli olacak.

Yeni özellik nasıl kullanılır?

Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Kurtarılan" klasörünü kullanmak oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler: