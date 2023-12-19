Apple'ın test hizmetinden devasa bir veri sızdırıldı

Apple'ın TestFlight sunucularında devasa bir veri sızdırılma olayı yaşandı. 1,2 TB'lik dev sızıntı içerisinde, bugüne kadar hiç yayımlanmamış veya önceden yayımlanıp, sonradan kaldırılan oyun ve uygulamalar yer alıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geliştiricilere uygulamalarını test etme imkanı sağlayan TestFlight hizmeti, benzersiz bir sızıntıya ev sahipliği yaparak dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, 1,2 terabayt büyüklüğündeki veri sızıntısı, 2012 ila 2015 yıllarını kapsayan döneme ait birçok uygulama ve oyunu içermekte.

Daha önce yayınlanmayan oyunlar sızdırıldı

Bu sızıntının adı "teraleak" ve X adlı bir hesaptan paylaşılmış. Sızıntı, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış oyunları ve uygulamaları içeriyor. Ayrıca, App Store'dan kaldırılan içeriklere de yer veriyor. Verilerin, Apple sunucularından nasıl sızdırıldığı veya bu devasa veriye nasıl erişildiği henüz bilinmiyor. Ancak sızıntı kaynağı, elde ettiği verileri Wayback Machine aracılığıyla arşivleyerek bu bilgilerin internete sızmasını sağladı.

Bu sızıntının içeriği oldukça geniş kapsamlı. İncelemeler sonucunda, sızdırılan veriler arasında hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen Angry Birds serisine ait bazı yapım ve App Store'dan kaldırılan Infinity Blade gibi oyunlar da bulunuyor. Bu sızıntı, internet kullanıcılarının meraklı taramalarıyla daha fazla oyun ve uygulamanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak bu noktada, sızıntının neden ve nasıl gerçekleştiğine dair kesin bilgiler hala mevcut değil.