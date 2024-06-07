Apple'ın Vision Pro gözlüğünde beklenmedik yetenek!

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Ancak, gözlüğün performansı beklentileri karşılayamadı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Şimdi ise yapılan araştırmalar, gözlüğün beklenmedik bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor: Nefes alışverişini izleyebilme yeteneği.

Apple'ın beklentilerle geliştirdiği karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, teknoloji dünyasında büyük bir sükse yapamadı. Özellikle cerrahlar gibi özel kullanıcılar dışında birçok kişi, gözlüğün performansından memnun kalmadı. Ancak, bu gözlüğün potansiyelini tam olarak anlayabildik mi?

Gözlüğün kullanıcısı nefes alışverişini izleyebiliyor

Bazı araştırmacılar, Apple Vision Pro ile ilgili uygulamaların kodlarını inceleyerek henüz kullanılmayan bazı özellikleri keşfettiler. Bu kodlar arasında, gözlüğün kullanıcısının nefes alışverişini izleyebileceğini gösteren ipuçları bulunuyor.

Apple henüz bu yeteneği resmen duyurmadı, ancak gözlüğün yazılım süreçlerinde bu özelliğin geliştirilme aşamasında olabilir. Eğer gözlük gerçekten bu yeteneğe sahipse, sağlık uygulamaları gibi nefes alışverişini dengeleyen sanal gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi mümkün olabilir.

Bu yeteneğin henüz kullanıma açılmamış olması, gözlükte bu ölçümleri yapacak sensörlerin olmaması anlamına geliyor. Ancak, gelecekte Vision Pro yazılımlarının güncellemelerinde bu özelliğin açılması sürpriz olmayabilir.

Ancak, sanal gerçeklik başlığıyla nefes alışverişini izlemenin kullanıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği henüz net değil. Ancak, birçok potansiyel uygulama, gelecekte bu özelliği değerlendirebilir. Örneğin, film izlerken heyecan seviyenizi ölçerek size uygun filmleri önermek gibi birçok kullanım alanı olabilir. Ancak, bu tür yazılımların henüz mevcut olmadığını belirtmek önemlidir.