Apple'ın yeni teknoloji harikası çipi: M4

Apple, yapay zeka destekli yeni işlemcisi M4 tanıttı. İşte M4 işlemcinin tüm özellikleri...

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad Pro modellerini tanıtt. Bu tabletlerin en dikkat çeken özelliği, geliştirilmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle donatılan yeni M4 çipi oldu. Peki, M4 çipinin özellikleri nelerdir?

Apple M4 çipinin özellikleri nelerdir?

Apple'ın ikinci nesil 3nm üretim süreciyle inşa edilen M4 çipi, 10 çekirdekli bir GPU ile birlikte dört performans ve altı verimlilik çekirdeği içeriyor. Apple, M4'ün dört kat daha hızlı bir GPU'ya ve M2'ye kıyasla %50 daha hızlı bir işlemciye sahip olduğunu iddia ediyor.

Bellek bant genişliği 120GB/s'ye ulaşacak. Bu sayede iPad'ler, dinamik ön bellekleme, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve donanım hızlandırmalı örgü gölgeleme desteği gibi özelliklerle daha etkileyici görüntüler sunacak.

Apple ayrıca, M2 ile aynı performansı sunarken sadece yarı güç sarfiyatıyla çalışacak. Bu da eski iPad'inizdeki uygulamaları aynı performansla kullanırken yeni iPad'in şarjının iki kat daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

M4 ayrıca, saniyede 38 trilyona kadar işlem gerçekleştirebilen, yükseltilmiş 16 çekirdekli bir sinir motoruna sahip. Bu sayede yapay zeka uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalışacak.

Sinir motorunun kullanım alanları arasında yabancı dildeki videolar için gerçek zamanlı altyazılar oluşturma, Final Cut Pro'daki videolarda konu izolasyonu ve StaffPad'deki otomatik müzik yetenekleri gibi görevler bulunuyor.

Apple'ın M4 çipi ilk olarak yeni 11 ve 13 inç iPad Pro modellerinde kullanılacak. Bu yenilikçi çip, iPad deneyimini daha da geliştirecek ve kullanıcılara daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü sunacak.