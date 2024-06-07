Apple'ın yeni uygulaması "Şifreler", dijital güvenlikte devrim yaratacak

Apple'ın yeni uygulaması "Şifreler", dijital güvenlikte devrim yaratacak
Teknoloji devi Apple'ın, şifre yönetimini daha da geliştirecek yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, şifre yönetim sürecini daha da geliştirecek yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Deneyimli Apple analisti Mark Gurman'a göre, bu uygulama "Şifreler" adıyla anılıyor ve tüketicilerin dijital güvenliklerini artırmayı hedefliyor.

Daha da kapsamlı hale gelecek

Apple şu anda iCloud üzerinden şifre yönetimi hizmeti sunuyor ancak yeni uygulama, bu hizmeti daha da geniş kapsamlı hale getirecek. iPhone, iPad, Mac ve hatta Vision Pro gibi cihazlar arasında entegre bir şekilde çalışacak olan Şifreler uygulaması, şifre oluşturma, düzenleme ve cihazlar arasında senkronize etme gibi işlevleri sunacak.

Mark Gurman'ın açıklamasına göre, Apple bu yeni uygulamayı önümüzdeki hafta başlayacak olan WWDC 2024 etkinliklerinde duyurmayı planlıyor. Yeni uygulamanın tam özellikleri ve işlevleri etkinlikler sırasında ortaya çıkacak.

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