Apple'ın yeni yapay zekası 'Apple Intelligence' nedir? Hangi cihazlarda kullanılacak?

Apple'ın iOS'un yeni ürünü Apple Intelligence, resmi olarak tanıtıldı. Peki, Apple Intelligence nedir? Apple Intelligence nasıl kullanılıyor? Apple Intelligence hangi Apple cihazlarda çalışacak? Detaylar, haberimizde...

Apple, uzun süredir beklenen yapay zeka ürününü nihayet duyurdu. Daha önceki söylentilerle uyumlu bir şekilde bu yeni teknolojiye "Apple Intelligence (AI)" adı verildi. Bu kişisel akıllı sistem, güçlü dil modellerini iPhone, iPad ve Mac cihazlarına entegre ederek kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Gizlilik odaklı yapay zeka

Apple'ın gizliliğe verdiği önem, Apple Intelligence'da da kendini gösteriyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, kullanıcıların verilerini her adımda koruyacak bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini belirtti. Apple Intelligence, ister iPhone, ister iPad veya Mac olsun, tüm cihazlarda gizliliği ön planda tutacak.

Apple'dan Craig Federighi, Apple Intelligence'ın özelliklerini detaylı bir şekilde tanıttı. Bu yeni yapay zeka sistemi, cihazların üzerinde çalışarak kullanıcı verilerini koruyacak. Apple'ın dil modelleri, iPhone, iPad ve Mac'teki verileri, bu cihazların kullandığı A serisi ve M serisi çiplerle işleyecek. Ancak daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyulan durumlarda, Apple'ın "Özel Bulut Bilgisayarı" (Private Cloud Computer) devreye girecek ve veriler bulutta işlenecek.

Apple'ın Özel Bulut Bilgisayarı, Apple Silicon tarafından desteklenen yeni Apple AI sunucularında çalışacak. Cihazların kendi işlem gücü yetersiz kaldığında, bu sistem devreye girerek işlemleri gerçekleştirecek. Apple Intelligence, cihazların kendisinde yer alacak ve kullanıcılar AI özelliklerini kullanıp kullanmamayı seçebilecek.

Siri'ye yepyeni bir kimlik

Apple Intelligence'ın belki de en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Siri'nin kazanacağı yeni özellikler olacak. Siri, daha doğal ve kişisel bir iletişim kurarak ekranınızda parlayan bir ışık olarak yeni bir kimlik kazanacak. Siri, sesli komutların yanı sıra yazılı iletişimi de destekleyecek ve ekran farkındalığı sayesinde ekrandaki içeriğe göre eylemler gerçekleştirebilecek.

Siri, kullanıcıların uygulamalarda çeşitli eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak. "Bu fotoğrafı ekle" gibi basit talimatlarla Siri, kullanıcı adına işlem yapabilecek. Ayrıca, geliştiricilerin Siri'nin uygulamalarında işlem yapabilmesi için yeni bir Uygulama Amaçları API'si (Application Intents API) sunulacak. Başlangıçta sadece Apple uygulamalarıyla sınırlı olacak bu özellikler, Siri'yi çok daha akıllı hale getirecek.

Yeni üretken AI özellikleri

Apple Intelligence, üretken yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yeniden Yazma (Rewrite) aracı, her türlü ortam için metin oluşturmanıza ve düzenlemenize imkan tanırken, Akıllı Yanıt (Smart Reply) özelliği e-postalarınızı özetleyerek yanıt vermenizi kolaylaştıracak. Genmoji adı verilen yeni bir sistemle, kullanıcılar istedikleri türde emojileri yapay zeka yardımıyla oluşturabilecek.

Apple'ın görseller oluşturmak için sunduğu yapay zeka aracı "Image Playground" olarak adlandırılıyor. Bu araç, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre karikatürize görüntüler oluşturuyor. Notes uygulaması için geliştirilen "Image Wand" ise çizimleri yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülere dönüştürecek. Notes uygulaması aynı zamanda AI kayıt ve transkripsiyon yeteneklerine sahip olacak, bu özellikler Telefon uygulamasında da bulunacak.

ChatGPT entegrasyonu

Federighi, bu yılın sonlarında tamamlanacak ChatGPT entegrasyonu ile Apple kullanıcılarının Siri üzerinden GPT-4'ye erişim sağlayabileceğini duyurdu. Böylece kullanıcılar, ayrı bir üyeliğe ihtiyaç duymadan Siri üzerinden gelişmiş yapay zeka modellerine erişebilecekler.

Apple Intelligence hangi cihazlarda çalışacak?

Apple Intelligence, iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. Ancak bu yeni yapay zeka sistemini kullanabilmek için iPhone 15 Pro veya daha yeni bir modele, iPad ve Mac için ise M1 çipli veya daha sonraki sürümlere sahip cihazlara ihtiyaç duyulacak.