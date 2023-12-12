Arama geçmişiniz ve fotoğraflarınızla hayatınızın özeti çıkarılacak

Arama geçmişiniz ve fotoğraflarınızla hayatınızın özeti çıkarılacak
Google, Gemini'den güç alan yeni yapay zekâ teknolojisi "Project Ellmann" ile arama geçmişi ve fotoğraflarınızla hayatınızın bir özetini oluşturabilecek.

Google, "Project Ellmann" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini duyurarak, Google Fotoğraflar ve Google Arama geçmişinizi kullanarak hayatınızın kapsamlı bir özetini oluşturmayı amaçlıyor. Bu yeni teknoloji, ChatGPT rakibi olan Gemini adlı yapay zeka aracını temel alacak.

Project Ellmann, Google Fotoğraflar ve Google Arama geçmişinizi analiz ederek hayatınızı özetleyecek. Ayrıca, Ellmann Chat adında bir sohbet botuna sahip olacak. Bu bot, ismini ünlü edebiyat eleştirmeni Richard David Ellmann'dan alıyor ve kullanıcılara hayatlarıyla ilgili sorular sorma ve yanıtlama imkanı sunacak. Project Ellmann, kullanıcılara alışık oldukları anılar geçmişi özelliklerinin ötesinde bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Google'ın amacı, Project Ellmann aracılığıyla kullanıcıların yaşamlarını daha iyi anlamak ve kapsamlı bir anlatı oluşturarak kullanıcıların kendi iç muhasebelerini yapmalarına olanak tanımak. Ancak, bu teknolojinin Google'ın Gemini adlı yapay zeka aracını temel aldığı ve kullanıcı verilerini nasıl işleyeceği konusu, gizlilik ve güvenlik açısından önemli bir tartışma konusu olabilir.

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