'Arama için daire içine al' artık iPhone'larda!

Google, Android'e getirdiği yeni yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, iOS kullanıcıları için de heyecan verici bir gelişme sunuyor. Birkaç ay önce duyurulan "Arama İçin Daire İçine Al" özelliği artık iPhone'larda da kullanılabilir hale geldi.

Birkaç ay önce Google, Android'e yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. Bu özellikler arasında en dikkat çekeni, "Arama İçin Daire İçine Al" olarak adlandırılan özellikti. Kullanıcılar, ekranlarında belirli kısımları veya daire içine alarak arama yapabiliyorlardı. Ayrıca, doğrudan ekran görüntüsü alarak da arama yapmak mümkündü. Ancak bu özellik yalnızca Android cihazlarında bulunuyordu ve iOS kullanıcıları için erişilebilir değildi.

Ancak sonunda bu durum değişti ve artık iPhone kullanıcıları da "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğine erişebiliyorlar.

Kısayolu etkinleştirmek için ne yapmak gerekiyor?

Google Lens ile Arama İçin Daire İçine Al özelliği, büyük ölçüde benzer teknolojiyi kullanıyor. Aralarındaki tek fark, daire içine alma işleminin dünya çapındaki Android cihazlarda ana ekran tuşuna basılarak yapılabilmesi. Google Lens'in yeni kısayolu, tüm modern iPhone modellerinden erişilebilir durumda. Bu, doğrudan "Arkaya Dokun" erişilebilirlik özelliği ile gerçekleştiriliyor.

Ancak bu özelliği kullanmak için telefonunuzda Google uygulamasının yüklü olması gerekiyor ve Kestirmeler üzerinden Google Lens'in tüm fotoğraflarınıza erişmesine izin vermeniz gerekiyor. Kısayolu etkinleştirmek için ise şu adımları takip etmeniz gerekiyor: