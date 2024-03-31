Arçelik, iF Design Award 2024'te 9 ödül birden aldı

Türkiye'nin ev aletleri sektöründeki öncü markalarından Arçelik, uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti.

Türkiye'nin önde gelen ev aletleri üreticilerinden Arçelik, dünyanın prestijli tasarım ödülleri organizasyonu iF Design Award 2024'ten toplamda 9 ödülle döndü. Bu ödüller, Arçelik'in yanı sıra alt markalarına da layık görüldü. Arçelik'in bu başarısı, markanın ürünlerindeki yenilikçi tasarım anlayışının ve kalitesinin uluslararası platformlarda da takdir edildiğini gösteriyor.

Arçelik'in iF Design Award 2024'te ödül alan ürünleri

Arçelik'in kazandığı iF Design Award 2024 ödüllerine yakından baktığımızda, geniş ürün yelpazesinde çeşitli kategorilerde ödül alan ürünlerin bulunduğunu görüyoruz. Çamaşır makinesinden ankastre fırınlara, kahve makinelerinden hızlı tanı kitlerine kadar farklı ürünler, Arçelik'in tasarım kalitesinin ve çeşitliliğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Arçelik'in iF Design Award 2024'te ödül alan ürünleri arasında şunlar yer alıyor:

Beko CaffeExperto Serisi CE 3000 & CE 4500 Kahve Makineleri

Beko Deep Black bPro700 Ankastre Fırın Serisi

Beko Deep Black bPro500 Ankastre Fırın Serisi

Grundig Midnight Black GR7700 Ankastre Fırın Serisi

Arçelik AGV Ailesi

Impression Çamaşır Makinesi (UI Tasarımı)

RemotEasy (UI/UX Tasarımı)

Corensis Velox Hızlı Tanı Kitleri (UI/UX Tasarımı)

Özellikle Arçelik'in, Grundig markası altında satışa sunduğu "GR7700" serisi ankastre fırınının kullanıcı arayüzü tasarımı da ayrıca ödüle layık görüldü. Bu ödüller, Arçelik'in sadece ürün tasarımıyla değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla da öne çıktığını gösteriyor. Arçelik, bu ödüllerle bir kez daha uluslararası alanda tasarım ve teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirmiş oldu.