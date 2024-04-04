Arçelik tarihe karışıyor! Yerine Beko geliyor

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticisi Arçelik, marka isminde değişikliğe gidiyor. Koç Holding'e bağlı teknoloji şirketi, globalleşme stratejisi kapsamında kurumsal marka isminin Arçelik yerine Beko olarak değiştirileceğini duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Arçelik, bugün önemli bir duyuru yaparak marka isminde değişikliğe gideceğini duyurdu. Koç Holding'e bağlı olan teknoloji şirketi, bu kararı globalleşme stratejisinin bir parçası olarak aldığını belirtti.

Arçelik, artık Beko oluyor

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Arçelik'in artık Türkiye dahil olmak üzere tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının Beko olarak kullanılacağı ifade edildi. Bu değişiklikle birlikte tüm dünyadaki çalışanlar ve operasyonlar, ortak bir çatı altında birleştirilmiş olacak. Türkiye'deki faaliyetlerin ise Arçelik Pazarlama A.Ş. aracılığıyla Arçelik, Beko, Grundig gibi markalarla devam edeceği belirtildi.

Beko'nun dünya çapında tanınan bir marka olduğunu vurgulayan açıklamada, 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000'den fazla çalışanıyla faaliyet gösterdiği ve 22 ürün markasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, şirketin 13 farklı ülkede 45 üretim tesisi bulunduğu da açıklamada yer aldı.

Bu adım, Arçelik'in küresel ölçekte güçlü bir marka kimliği oluşturma ve operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetme stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu değişiklikle birlikte, Arçelik'in Beko markası altında daha geniş bir kitleye ulaşması ve global pazardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.