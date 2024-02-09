Arda Güler’in FC24 reytingi belli oldu!

Arda Güler’in FC24 reytingi belli oldu!
FC24'ün en popüler etkinliklerinden Geleceğin Yıldızları, bu akşam başlıyor. Önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen futbolculardan biri olan Arda Güler'in de bir kartı gelecek. Peki, Arda Güleri'n reytingi kaç olacak?

FIFA'nın popüler FC serisi, gerçek futbol dünyasıyla olan bağlarını koparmadan oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Ultimate Team modunda sürekli olarak gerçek futbol dünyasıyla teması koruyan etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden biri de Geleceğin Yıldızları. Bu etkinlikte, önümüzdeki yıllarda futbol dünyasında adlarından sıkça söz ettirecek potansiyel futbolcuların özel kartları yer alıyor. Bu kartların reytingleri, oyuncuların potansiyellerini yansıtmak için EA tarafından belirleniyor.

ARDA GÜLER'İN REYTİNGİ BELLİ OLDU

Geleceğin Yıldızları etkinliğinde yer alacak oyunculardan biri de Arda Güler oldu. Arda'nın bu etkinlikte yer alacağı zaten biliniyordu, ancak oyuncunun reytingi merak konusuydu.

Arda Güler'in FC24 Geleceğin Yıldızları kartı, 89 genel reytinge sahip olacak. Arda, 84 hız ve 83 şut gibi orta seviyede performansa sahip. Ancak dikkat çeken özellikleri, 90 reytingli pas ve 93 reytingli dribling yetenekleri olacak.

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