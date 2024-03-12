Aşırı Uygun Fiyatlı vivo Y03 Duyuruldu! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi vivo, yeni akıllı telefonu "Y03"ü tanıttı ve bu modelin özellikleriyle dikkat çekti.

Çinli teknoloji devi vivo, uzun zamandır gündemde olan yeni telefonu "Y03"ü düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkan vivo Y03, yine de fena sayılmayan özelliklerle donatıldı. Özellikle tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek potansiyele sahip.

vivo Y03 FİYATI NE KADAR? vivo Y03 ÖZELLİKLERİ NELER?

vivo Y03, 6.56 inç büyüklüğünde IPS LCD panele sahip bir ekranla geliyor. HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, bir çentiğe sahip ve bu çentikteki selfie kamerası 5 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca, telefon IP54 sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

Donanım açısından, vivo Y03 MediaTek Helio G85 işlemciden güç alıyor ve 4 GB RAM ile 128 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. Telefon ayrıca genişletilmiş RAM desteğine de sahip, böylece depolama alanından RAM'e 4 GB destek veriyor. 15W şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olan telefon, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü çalıştırıyor. Bu özellikler, vivo Y03'ün günlük kullanıma uygun bir model olduğunu gösteriyor.

Kamera özellikleri açısından, vivo Y03 13 MP ana kameraya ve QVGA çözünürlük sunan ikinci bir kameraya sahip. LED flaş, bu kameraların yanında yer alıyor. Özellikle kamera performansıyla yüksek beklentisi olmayan kullanıcılar için vivo Y03, temel fotoğraf ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

vivo Y03'ün teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.56 inç HD+ (1612 × 720 piksel), 90 Hz, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 4 GB + 4 GB (Sanal RAM) (LPDDR4X)

Depolama: 64 - 128 GB (eMMC 5.1)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) + QVGA (f/3.0)

Batarya: 5.000 mAh (15W)

İşletim Sistemi: Android 14 (FunTouch OS 14)

vivo Y03'ün fiyatı ise Endonezya'da tanıtıldı ve versiyonlarına göre farklılık gösteriyor:

4 GB + 64 GB: 84 dolar

4 GB + 128 GB: 97 dolar

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve gelmesi halinde satış fiyatının ne olacağı şu an için netlik kazanmamış durumda.