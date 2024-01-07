ASRock'tan 520 Hz oyuncu monitörü geliyor

ASRock, CES 2024'te yeni monitörlerle birlikte üst seviye oyuncu monitörlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

ASRock, 2024 CES etkinliğinde tanıtacağı OLED iki yeni monitörle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu monitörlerden biri olan 27 inç boyutundaki PGO27QFS2A modeli, diğeri ise 34 inç kavisli PGO34QRT2A modeli. Her iki monitör de yüksek performans özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte ASRock'ın yeni monitörleriyle ilgili detaylar:

27 İnç PGO27QFS2A:

Çözünürlük ve Tazeleme Hızı: QHD çözünürlük ve 240Hz tazeleme hızına sahip.

Teknolojik Özellikler: AMD FreeSync Premium ve DisplayHDR True Black sertifikasyonu.

34 İnç Kavisli PGO34QRT2A:

Çözünürlük ve Tazeleme Hızı: QHD çözünürlük ve 240Hz tazeleme hızına sahip.

Kavisli Tasarım: 34 inç boyutundaki ekran, kavisli tasarımıyla etkileyici bir görsel deneyim sunuyor.

Teknolojik Özellikler: AMD FreeSync Premium ve DisplayHDR True Black sertifikasyonu.

ASRock, bu monitörlerini özellikle e spor oyuncularını hedefleyerek tasarladı. Ancak, firmanın "Hız Kralı" olarak tanımladığı diğer iki oyuncu monitörü de dikkat çekiyor.

PG27QFW2A:

Çözünürlük ve Tazeleme Hızı: 27 inç boyutunda, 400 Hz tazeleme hızına ve QHD çözünürlüğe sahip.

Özel Tasarım: Esnek bir tasarım ve yüksek yenileme hızı, hızlı tempolu oyunlarda avantaj sağlar.

PG27FFX2A:

Çözünürlük ve Tazeleme Hızı: 27 inç boyutunda, 520 Hz tazeleme hızına sahip (muhtemelen FHD çözünürlük).

Yüksek Hızlı Oyun: 520 Hz tazeleme hızı, en hızlı tempolu oyunlarda net ve akıcı bir oyun deneyimi sunar.

ASRock, yeni monitörleri hakkında henüz detaylı bilgi vermemiş olsa da, Phantom Gaming monitörlerin güncellenerek 180 Hz tazeleme hızına yükseltileceğini belirtti. Bu geliştirmelerle birlikte ASRock, oyunculara yüksek performans ve kaliteli görüntü sunmayı hedefliyor.