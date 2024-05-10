ASUS, ROG Ally X ile oyuncuları mest edecek yeni el konsolunu duyurdu

ASUS'un yeni el konsolu "ROG Ally X" duyuruldu.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, son etkinliğinde oyun dünyasına damga vuracak yeni bir ürünü ROG Ally X'i duyurdu. "ROG Ally"nin gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan ROG Ally X, oyun tutkunlarına daha yüksek performans ve etkileyici özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Oyuncuları mest edecek yeni el konsolu

ROG Ally X, AMD'nin son teknoloji ürünü olan Ryzen Z1 Extreme işlemciden güç alacak. 4 nm üretim mimarisine sahip bu işlemci, 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve 5.1 GHz'ye kadar çalışma frekansına ulaşabiliyor. Grafik tarafında ise 12 çekirdekli RDNA 3 mimarisini barındıran bir GPU kullanılacak. ASUS'a göre, bu yeni konsol 8.6 TFLOPS grafik performansıyla oyun deneyimini zirveye taşıyacak. Üstelik, yüksek performansı sürdürebilmek için ROG Ally X'e özel geliştirilmiş bir soğutma sistemi entegre edilmiş.

ROG Ally X, batarya ve depolama alanı açısından da kullanıcılarına önemli avantajlar sunacak. ASUS'un yaptığı açıklamaya göre, batarya ömrü orijinal modele göre yüzde 30 ila yüzde 40 arasında artırılarak oyun süresi iki katına çıkarılabilecek. Depolama konusunda ise NVMe M.2 SSD kullanılacak ve cihaz teknik olarak 8 TB'ye kadar depolama kapasitesi sunabilecek.

Şirket, ROG Ally X'in tasarımı ve boyutu hakkında henüz detaylı bilgi vermedi. Ancak, mevcut modelin tasarım ve boyutlarının korunması bekleniyor. Tahminlere göre, el konsolunda 7 inç boyutunda FHD ekran bulunacak ve 120 Hz tazeleme oranı ile 500 nit tepe parlaklık değeri sunacak.

ASUS, ROG Ally X'in detaylı tanıtımını 2 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte yapacak. O zamana kadar oyun tutkunları, bu heyecan verici yeni el konsoluyla ilgili daha fazla bilgiyi sabırsızlıkla bekleyecekler.