Asus VivoWatch 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Asus, VivoWatch akıllı saat serisinin yeni üyesi Vivo Watch 6 modelini duyurdu. Peki Vivo Watch 6 özellikleri neler? İşte fiyatı ve özellikleri...

Asus, akıllı saat pazarında rekabeti artırmak amacıyla VivoWatch serisinin en yeni üyesi VivoWatch 6'yı resmen duyurdu. Yenilikçi özellikler, uzun pil ömrü ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken bu yeni model, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya aday.

İşte Asus VivoWatch 6'nın detaylı özellikleri ve fiyat bilgisi...

Asus VivoWatch 6'nın özellikleri nelerdir?

Yenilikçi tasarım ve ekran özellikleri

VivoWatch 6, önceki modeli VivoWatch 5'in halefi olarak geliştirilmiş. 60 gram ağırlığındaki bu şık akıllı saat, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip. 454x454 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 350 nit parlaklık ve Gorilla Glass 3 koruması ile güçlendirilmiş durumda. Ayrıca, 60Hz yenileme hızı ile kullanıcılarına akıcı bir deneyim vadediyor.

Uzun pil ömrü

Akıllı saatlerde en önemli özelliklerden biri olan pil ömrü, VivoWatch 6'da oldukça etkileyici. Tipik kullanımda 9 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, güç tasarrufu modunda ise bu süreyi 14 güne kadar çıkarabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar sık sık şarj etme derdi yaşamadan uzun süreler boyunca cihazı kullanabiliyor.

Gelişmiş sağlık takibi ve sensörler

VivoWatch 6, sağlık takibi konusunda oldukça iddialı. Kan basıncı ve EKG takibi gibi özellikler, ASUS Blood Pressure ve ASUS ECG uygulamaları ile desteklenmiş durumda. Ayrıca, uyku kalitesi ve Rahatlama İndeksi ölçümlerine ek olarak otonom sinir sisteminin aktivitesini izleyerek stres seviyesindeki ani veya alışılmadık artışları da tespit edebiliyor.

Saatin dış yüzeyinde yer alan bioelektrik empedans (BIA) sensörü, vücut kompozisyonunu ölçme konusunda kullanıcılara yardımcı oluyor. Bu sensör sayesinde, vücut yağ oranı, iskelet kası yüzdesi, su içeriği ve bazal metabolizma hızı gibi verileri de ölçmek mümkün.

Konum ve sağlık takibi

Care Track bulut tabanlı hizmeti sayesinde VivoWatch 6, kullanıcının konumunu ve sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Bu özellik, acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sağlayarak kullanıcıların güvenliğini artırıyor.

Fiyat ve satış tarihi

Asus, VivoWatch 6'nın satış tarihini henüz açıklamış değil. Ancak cihazın fiyatı 110 £ (İngiltere), 130 € (Avrupa), 140 $ (ABD) ve 1020 Yuan (Çin) olarak belirlenmiş durumda. Bu rekabetçi fiyat etiketi ile VivoWatch 6, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.