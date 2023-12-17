ASUS yeni Zenbook 14 OLED’i açıkladı
ASUS, premium sınıfı yeni taşınabilir OLED dizüstü bilgisayarı Zenbook 14 OLED'i açıkladı. Yeni modelle birlikte, Intel Core Ultra 9 işlemci de geliyor.
ASUS, ZenBook serisinin son üyesi olan ZenBook 14 OLED (UX3405) modelini duyurdu. Şirket, yeni modelin pilinin eski versiyonlara göre %20 daha fazla şarj döngüsüne sahip olduğunu ve bilgisayarın fişe takılı olmadan 15 saate kadar kullanım imkanı sunduğunu belirtiyor.
Tasarım ve Ekran:
- Metal tasarım, 14,9 mm incelik ve 1,2 kg ağırlık
- %87 ekran-gövde oranına sahip, 3K çözünürlüklü ve 120 Hz dokunmatik OLED panel
- 600 nit'e kadar ekran parlaklığı
Performans:
- Intel Arc grafiklere sahip yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemciler
- 32 GB RAM, WiFi 6E, 1 TB'a kadar SSD kapasitesi
Bağlantı Noktaları:
- İki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS), 3,5 mm ses jakı
- Harman Kardon sertifikalı ses sistemi, ASUS Audio Booster destekli Dolby Atmos
Fiyat ve Satış:
- İlk etapta Intel i5 işlemcisiyle başlayan fiyatlarla 41.499 TL'den satışa sunulacak.
- Önümüzdeki günlerde son nesil Intel işlemcili versiyonları da Türkiye'de satışa sunulacak.
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