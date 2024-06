ASUS Zenbook S16: Yapay zekalı işlemcisi ile Türkiye'de ön siparişte

Asus'un tanıtımını yaptığı Asus Zenbook S16 bilgisayarı Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte, fiyatı...

ASUS, teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Zenbook S16 (UM5605) modelini Computex 2024 fuarında tanıttıktan sonra, Türkiye'de ön siparişe açtı. Yapay zeka yetenekleriyle donatılmış bu yeni dizüstü bilgisayar, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte ASUS Zenbook S16’nın Türkiye fiyatı ve özelliklerine dair detaylar...

Türkiye fiyatı ve ön sipariş detayları

ASUS Zenbook S16, Türkiye'de iki farklı depolama seçeneği ile satışa sunuluyor:

1TB SSD versiyonu: 74.598 TL

2TB SSD versiyonu: 84.998 TL

Bu fiyatlarla ASUS'un resmi online satış platformu ASUS E-Store üzerinden ön siparişe açılan Zenbook S16, yüksek performanslı bileşenleri ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcılarını bekliyor.

Yapay zeka ve yüksek performans

Zenbook S16’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, AMD’nin Computex 2024'te tanıttığı Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alması. Bu işlemci, dahili NPU (Neural Processing Unit) ile 28W TDP (Thermal Design Power) ve 50 TOPS’a (Trillions of Operations Per Second) kadar yapay zeka işlemleri gerçekleştirebiliyor. Microsoft’un Copilot+ sertifikasına sahip olan cihaz, yapay zeka uygulamaları için özel bir klavye tuşuna da sahip.

İnce ve hafif tasarım

Zenbook S16, yalnızca 1,1 cm kalınlık ve 1,5 kg ağırlığı ile taşınabilirlikte iddialı. Bu ince ve hafif yapı, metal şasi ve 3D buhar odası soğutma sistemi ile destekleniyor. Soğutma sistemi, 25 dB’nin altında düşük sessizlikle çalışarak kullanıcıya konfor sunuyor. ASUS, cihazın dış kapağında seramik görünümlü Ceraluminum malzemesi kullanıyor ve İskandinav beyazı ile Zumaia grisi renk seçenekleri sunuyor.

Göz alıcı ekran ve ses sistemi

16 inç boyutundaki Zenbook S16, 3K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip dokunmatik OLED ekran ile geliyor. Ekranın %90 çerçeve oranı, kullanıcıya geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. Ayrıca, Harman Kardon imzalı altı adet hoparlör ve yapay zeka gürültü engelleme özellikli mikrofon ile üstün bir ses deneyimi sunuluyor. FHD çözünürlüğünde AiSense IR destekli kamera, Windows Hello desteği ile güvenliği ve kullanım kolaylığını artırıyor.

Güçlü bağlantı ve depolama seçenekleri

Zenbook S16, modern bağlantı seçenekleri ile donatılmış:

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A

2x USB 4.0 Gen 3 Type-C

1x HDMI

1x 3.5mm ses girişi

SD 4.0 kart okuyucu

WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği ile hızlı ve güvenilir bağlantılar sağlanırken, TPM ve Microsoft Pluton güvenlik çipi de veri güvenliğini üst düzeye çıkarıyor.

Teknik özellikler:

Ekran: 16 inç, 3K, 120Hz, 500 nit OLED

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370

Bellek: 32GB LPDDR5x RAM

Depolama: 1TB/2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Bağlantılar: USB, HDMI, 3.5mm ses girişi, SD kart okuyucu

Kamera: FHD, Windows Hello destekli

Batarya: 78Wh

Boyut ve Ağırlık: 35.36 x 24.30 x 1.19cm, 1.5 kg

Güvenlik: TPM, Microsoft Pluton güvenlik çipi