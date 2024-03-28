Avrupa Birliği Apple, Meta ve Google'a soruşturma açtı

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde başlattığı soruşturma, teknoloji devleri Apple, Meta ve Google'ı hedef alıyor. Bu soruşturma, markaların DMA'ya uyum politikalarının titizlikle incelenmesini sağlayacak.

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA), teknoloji devlerini yakından takip edenler için önemli gelişmelerle dolu bir süreci işaret ediyor. Son olarak, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, sektörün önde gelen isimlerinden Apple, Meta ve Google'a karşı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı duyuruldu.

Kurallara uyup uymadıkları kontrol ediliyor

Apple, Meta ve Google'ın DMA'ya uyum politikaları, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ciddi bir şekilde incelenecek. Bu sürecin yaklaşık 12 ay süreceği ve markaların antitröst kurallarına uyup uymadıklarının detaylı bir şekilde değerlendirileceği belirtiliyor.

Özellikle Google ve Apple'ın uygulama mağazalarının odak noktası haline geldiği, Google'ın arama motorunda kendi hizmetlerine öncelik tanıyıp tanımadığının araştırılacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Apple'ın iOS işletim sistemindeki internet tarayıcısı seçim ekranının da inceleneceği belirtiliyor. Meta'nın ise reklamlarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya olduğu ve Messenger'ın diğer mesajlaşma uygulamaları ile uyumlu hâle getirilmesi için ek süre verildiği açıklandı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, teknoloji şirketlerinin DMA ile uyumlu hâle gelmesi için yaptıkları çabalara rağmen henüz ikna edici bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Bu süreçte, müzakerelerin gerçekleştirileceği ve firmalara neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Ancak, eğer soruşturma sonucunda şirketlerin DMA'ya uyumlu çözümler üretmedikleri tespit edilirse, yüksek miktarlarda para cezaları uygulanabileceği vurgulanıyor. Soruşturmanın sonuçsuz kalması durumunda ise firmalara yıllık cirolarının yüzde 20'sine kadar cezai işlem uygulanabileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.