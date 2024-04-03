Ay sığınağı! İnsanlığın mirası Ay'a taşınıyor

Uluslararası bir ekip, Fransız mühendis Benoit Faiveley liderliğinde NASA işbirliğiyle Ay'a bir zaman kapsülü bırakma planıyla ilgili heyecan verici bir girişime imza atıyor

Fransız mühendis Benoit Faiveley liderliğinde uluslararası bir ekip, NASA işbirliğiyle Ay'a başka bir zaman kapsülü bırakmayı planlıyor. "Ay Sığınağı" adı verilen bu proje, NASA'nın iddialı Artemis CLPS programının bir parçası olarak hayata geçiriliyor ve UNESCO ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteğini alıyor.

İnsanlığın mirası Ay'a bir zaman kapsülüyle taşınıyor

Ay'a başka bir zaman kapsülü bırakmayı planlanıyor. Bu kapsül, 24 safir diske insanlığın özünü kazıyacak. Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu'nda (CEA) kazınmakta olan diskler, türümüzün bir portresini çizecek. Proje, insan genomunu ve kültürümüzün evrensel sembollerini kullanarak gelecek nesillere ve var olabilecek diğer akıllı yaşam formlarına anlaşılır bir mesaj iletmeyi amaçlıyor.

Ay, zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanan ve NASA'nın gereksinimlerini karşılayan bir konteyner içinde bu arşivlik zaman kapsülü için ideal bir konum sağlıyor. NASA'nın Bilim Görevi Direktörlüğü Keşiflerden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Joel Kearns, projenin Ay'a götürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu uluslararası bilgi deposunun bugün ve gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olacağına inandıklarını vurguladı.

Ay Sığınağı ekibi, 11 ünlü bilim insanı, mühendis, astrofizikçi, paleontolog, kozmolog ve sanatçıdan oluşuyor. Proje aynı zamanda CNES, CEA, INRIA, BCGSC ve UNESCO gibi kuruluşlardan da destek alıyor. Bu heyecan verici girişim, insanlığın mirasını Ay'a taşıyarak bilgi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarma hedefiyle yola çıkıyor.