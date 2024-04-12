BAFTA Game Awards 2024 kazananları belli oldu!

BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan BAFTA Game Awards'ta açıklandı. Bu yılın en iyi oyunları ve yapımcıları, 11 Nisan'da Londra'da gerçekleşen törende ödüllendirildi.