BAFTA Game Awards 2024 kazananları belli oldu!
BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan BAFTA Game Awards'ta açıklandı. Bu yılın en iyi oyunları ve yapımcıları, 11 Nisan'da Londra'da gerçekleşen törende ödüllendirildi.
BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları belli oldu! Geçtiğimiz yılın en iyi oyunları ve yapımcıları, 11 Nisan'da düzenlenen BAFTA Game Awards 2024 etkinliğinde ödüllendirildi. Londra'daki Queen Elizabeth Hall'da Phil Wang'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA Game Awards'ın 20. yılı kutlandı.
BAFTA Game Awards 2024 kazananları tam liste
- En iyi oyun: Baldur's Gate 3
- En iyi çıkış yapan oyun: Venba
- En iyi ses başarısı: Alan Wake 2
- En iyi multiplayer oyun: Super Mario Bros. Wonder
- En iyi gelişen oyun: Cyberpunk 2077
- En iyi oyun tasarımı: Dave the Diver
- En iyi İngiliz oyunu: Viewfinder
- En iyi sanatsal başarı: Alan Wake 2
- Yeni fikri mülkiyet: Viewfinder
- En iyi hikaye anlatımı: Baldur’s Gate 3
- En iyi başrol oyuncusu: Nadji Jeter, Miles Morales (Marvel's Spider-Man 2)
- En iyi yardımcı oyuncu: Andrew Wincott, Raphael (Baldur’s Gate 3)
- En iyi aile oyunu: Super Mario Bros. Wonder
- EE oyuncularının seçimi: Baldur’s Gate 3
- En iyi animasyon: Hi-Fi Rush
- En iyi müzik: Baldur’s Gate 3
- Eğlencenin ötesinde en iyi oyun: Tchia
- En iyi teknik başarı: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Son Haberler