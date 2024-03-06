Bakan açıkladı! Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek?

Yakından takip edilen ve beklenen 5G teknolojisiyle ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi İnşaat Topluluğu'nun geleneksel olarak düzenlediği 'Civil Ankara 2024' etkinliğine katıldı.

"6'NCI UYDUMUZ HAZİRANDA FIRLATILACAK"

İletişim ve haberleşme çalışmalarından da bahseden Uraloğlu, "Mesela geçtiğimiz günlerde Zeki Müren'in sesinden bir güncel parça seslendirildi değil mi? Birisi şimdi bir başkasının sesinden sizi arayabilir. Onun için mutlaka yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmemiz lazım. Haziran ayı içerisinde inşallah fırlatma rampalarımızdan Amerika'da göndermeyi planlıyoruz.

Bu da 6'ncı uydumuz olacak ve kapsama alanı da çok ciddi bir şekilde Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü de ilave olarak kapsayacak.

Bu da bizim için heyecan verici bir proje. Sizlerin yakından takip ettiği, beklediği 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz.

Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz; ama İstanbul Havalimanı'nda uyumlu olan telefonlar bunu deneyimleyebiliyor.

Bazı üretim tesislerinde de deneme amaçlı ruhsat verdiğimizi söylemek isterim" diye konuştu.