Bakan Kacır: Yapay zekada etik çerçeve belirlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka teknolojisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Yapay zekada etik çerçeve belirlenecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka teknolojisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka uygulamalarının sağlık, eğitim teknolojileri, ulaştırma ve savunma gibi birçok sektörde yaygınlaştığını belirten Kacır, küresel düzeyde yapay zeka geliştirme süreçlerine yönelik etik çerçevenin henüz sağlanmamış olmasının en önemli sorun olduğunu ifade etti.

Bakan Kacır, yapay zekanın medya alanında önemli bir içerik üreticisi haline geldiğini ve bu alandaki etik ve ahlaki çerçevenin henüz belirlenmemesinin, yapay zeka tarafından insan düşünce ufku üzerinde etkiler doğurabileceğini vurguladı. Türkiye'de yapay zekanın medya alanında kullanılması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Kacır, aynı zamanda bir etik çerçeve oluşturacaklarını ve Türkiye'de yapay zeka eşliğinde üretilen medya içeriklerinin bu etik çerçeve rehberi ışığında gerçekleşmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Kacır, bu yaklaşımın vatandaşların doğru habere ve gerçeğe ulaşması açısından bir sorumluluk olduğunu belirtirken, bu pratiği Türkiye'de hayata geçirebilmeleri durumunda küresel düzeyde insanlığa örnek olabilecek bir yapay zeka modeli ortaya koyabileceklerini değerlendirdi.