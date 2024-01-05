Bard Adbanced yakında gelebilir ama ücretsiz olmasını kimse beklemesin

Bard Adbanced yakında gelebilir ama ücretsiz olmasını kimse beklemesin
Google Bard, Gemini destekli Bard Adbanced'i piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Ancak hiç heyecan yapmayın çünkü ücretsiz olmayacağını söylememiz gerekiyor.

Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Bard'ın yeni ve gelişmiş sürümü olan Bard Advanced, şirketin bu alandaki ilk ücretli hizmet girişimini temsil edebilir. Bard Advanced, mevcut ücretsiz Bard'ın kullanımını etkilemeyecek şekilde sunulacak. Yeni sürüm, Google'ın büyük dil modeli Gemini Ultra tarafından destekleniyor ve kullanıcılara daha gelişmiş matematik ve muhakeme yetenekleri sunarak özel botlar oluşturmalarına olanak tanıyabilecek.

Bard Advanced üzerinde çalışılıyor

Bard Advanced'ın ücretsiz bir deneme süresi sunması planlanıyor, ancak bu üç aylık sürenin sonunda ücretli bir hizmete dönüşeceği belirtiliyor. Ancak, mevcut Bard kullanıcılarının ücretsiz olarak devam edebilecekleri belirtiliyor. Yapay zeka destekli dil modellerinin kullanımındaki bu ücretli hizmet, OpenAI'nin ChatGPT Plus abonelerine özel botlar oluşturma ve paylaşma imkanı sunma girişimleriyle benzerlik gösteriyor.

Google'ın Bard'a eklediği güçlendirme özelliği, kullanıcılara verdikleri komutları genişletme ve iyileştirme şansı tanıyabilir. Ayrıca, Bard'ın üzerinde çalıştığı daha uzun süreçleri takip etmek için "görevler" sekmesi ve paylaşılan istemlere özel arka plan ekleme gibi yeni özellikler de sunulabilir.

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