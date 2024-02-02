Başka dillerdeki videoları anlamayanlar yaşadı! Instagram yapay zekayla çözecek

Instagram, Reels videosu izlerken dil konusunda sıkıntı çekenler için harika bir özellik üzerine çalışıyor. Yakın zamanda videolardaki metin ve sesler otomatik olarak çevrilebilecek. İşte detaylar...

Instagram, Aralık ayında TikTok'u geçerek dünyanın en çok indirilen uygulaması olmayı başardı. Bu popülerlikteki en büyük pay, kısa video özelliği Reels'a eklenen yeniliklerden geliyor. Şimdi ise kullanıcıların izledikleri Reels videolarını daha iyi anlamalarını sağlayacak bir erişilebilirlik özelliği üzerinde çalışılıyor.

Farklı dilleri anlamayanlara çözüm

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu yeni özellikle, Instagram videolarındaki metinler ve sesler otomatik olarak çevrilebilecek. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, bu çeviri özelliği sadece metinleri değil, aynı zamanda sesleri de kapsayacak şekilde tasarlanmış.

Geçen hafta keşfedilen bir özellik olan bu çeviri sistemi, şu anda geliştirme aşamasında. Paylaşılan ekran görüntülerinde, ses çevirisinin yapay zekâ destekli dublajlarla gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

Instagram'ın yapay zekâ odaklı hamlelerini göz önünde bulundurduğumuzda, bu özelliğin dil bariyerlerini aşmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olabileceği düşünülüyor. Ancak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.