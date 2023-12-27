Bedavaya GPT-4 ve DALL-E 3 kullanma fırsatı sunan Copilot'un uygulaması kullanıma girdi

Microsoft, bedavaya DALL-E 3 ve GPT-4 kullanmanıza olanak tanıyan ChatGPT benzeri yapay zekâ sohbet botu Copilot'un kendi uygulamasını kullanıma açtı.

Microsoft'un yapay zeka destekli sohbet botu Copilot, başlangıçta Edge veya Bing mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyordu. Ancak şimdi, Copilot'un kendi özel uygulaması Play Store'da sessiz sedasız bir şekilde kullanıma sunuldu. Ancak şu an için sadece Android kullanıcıları bu uygulamaya erişebilir.

Copilot erişime açıldı

Copilot uygulaması, kullanıcılara sorular sorma, görsel oluşturma ve OpenAI'nın dil modeli GPT-4 ile görsel oluşturma aracı DALL-E 3'e ücretsiz erişim gibi işlevleri sunuyor. Bu, kullanıcıların ChatGPT üzerinden bu modelleri kullanmak için ödeme yapma zorunluluğundan kaçınmalarını sağlayan bir avantajdır.

Uygulama, Microsoft Copilot'u indirmek isteyen Android kullanıcıları için Play Store'da mevcuttur. Ayrıca, uygulama üzerinden giriş yapmanın daha uzun sohbetlere ve daha fazla soru sormaya olanak tanıdığını belirtmek önemlidir. GPT-4'ü açıp kapatmayı sağlayan bir düğme de mevcuttur, bu da sohbet botunun daha yaratıcı ve etkileşimli cevaplar vermesini sağlar.

Şu an için Copilot uygulamasının iOS için bir sürümü bulunmamakla birlikte, Microsoft'un bu platforma ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak genellikle benzer uygulamaların kısa bir süre sonra iOS platformuna da eklenmesi bekleniyor.