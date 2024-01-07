Xbox'un çok büyük beğeni alan bir oyununun, çoklu platforma geçeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Nate the Hate isimli bir podcast'te paylaşılan bilgilere göre, Microsoft'un 2024 yılında beğeni toplayan bir Xbox özel oyununu rakip platformlara getirme planları olduğu ortaya çıktı. Podcast'te belirtilmese de, bu oyunun piyasaya çıktığında büyük övgüler aldığı ve "yılın oyunu" tartışmalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Beğenilen Xbox oyunu çoklu platforma gelebilir

Podcast sunucusu Nate'e göre, Microsoft, henüz ismi belirtilmeyen bu popüler Xbox oyununu 2024'te çoklu platforma taşıyarak, Nintendo Switch ve PlayStation gibi diğer platformlarda da oyunun oynanabilirliğini genişletecek. Oyunun ismi açıklanmasa da, sosyal medyada Tango Gameworks'ün geçen yıl piyasaya sürdüğü ve büyük beğeni toplayan aksiyon oyunu Hi-Fi Rush üzerinde yoğunlaşıldığına dair iddialar bulunuyor.

Microsoft daha önce de çeşitli platformlarda oyunlarını sunma konusunda adımlar atmıştı. Ori oyunlarının Nintendo Switch için portları ve Minecraft'in çeşitli platformlarda desteklenmesi gibi örnekler, şirketin bu alandaki deneyimini gösteriyor. Ayrıca Bethesda oyunları gibi önemli yapımların çeşitli platformlarda sunulması, Microsoft'un geniş kapsamlı bir strateji izlediğini ortaya koyuyor.

Ancak, Microsoft'un Xbox özel oyunlarını diğer platformlara getirme kararı, geliştirici satın almaları ve platform kullanılabilirliğine yönelik stratejik bir yaklaşımı yansıtıyor. Microsoft, oyunların birden fazla platformda bulunmasının fayda sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken, kendi ekosistemini kullanma avantajını da göz önünde bulunduruyor.