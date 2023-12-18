Bilim insanları açıkladı! Kuantum bataryalar üretmek imkansız değil

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, kuantum bataryalarının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri gibi birçok cihaz batarya ile çalışıyor. Böyle bir durumda teknoloji dünyasında yeni devrimi konuşuyor olabiliriz.