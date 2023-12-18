Bilim insanları açıkladı! Kuantum bataryalar üretmek imkansız değil
Japon bilim insanları, masanın üstündeki bir bardağın düşmesi olayını kuantum dünyasına taşıyarak, kuantum bataryaların nasıl şarj edilebileceğini gösterdi. Klasik fizikte neden-sonuç ilişkisi doğrusaldır, ancak kuantum dünyasında böyle bir sınırlama bulunmuyor.
Kuantum bataryalar mümkün
Bilim insanları, ICO (İlginç Nedensellik Düzeni) adını verdikleri kuantum etkisini kullanarak kuantum bataryaların performansını artırmanın mümkün olduğunu keşfetti.
ICO, sistemi bir kuantum süperpozisyonuna getirerek nedensel düzenin aynı anda her iki yönde var olmasına izin verir, bu da birden fazla şarj adımının sırayla değil birlikte çalışmasına olanak tanır. Bu gelişme, geleceğin bataryalarının enerjiyi daha etkili bir şekilde depolama ve kullanma potansiyeli sunabilir. Bu teknolojinin güneş enerjisi yakalamada ve enerji çözümlerinde devrim yaratabileceği düşünülüyor.