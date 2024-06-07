Bill Gates açıkladı! Gelecek yıl satışa çıkacak

Bill Gates, bir kitap hazırlığında olduğunu duyurdu. Kitapta Microsoft'u kurma sürecini anlatacak.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Bill Gates, çocukluk yıllarından başlayarak Microsoft'u kurduğu döneme kadar olan hayatını anlatan bir anı kitabı yazıyor. "Source Code: My Beginnings" adlı bu kitap, 4 Şubat 2025'te satışa çıkacak, ancak şimdiden ön sipariş verilebiliyor.

Microsoft'u kurma süreci ile ilgili bilgiler olacak

Bill Gates, blogunda paylaştığı bir yazıda kitabının içeriğine dair bazı ipuçları verdi. Kitap, Gates'in çocukken kendini uyumsuz hissettiği dönemleri, asi bir genç olarak ailesiyle yaşadığı çatışmaları, yakın çevresindeki birinin ani kaybıyla nasıl başa çıktığını ve neredeyse üniversiteden atılma noktasına geldiği anıları ele alıyor. Ayrıca, Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurma sürecine dair detaylı bilgiler de okuyucularla paylaşılacak.

Ancak bu anı kitabı, Microsoft'un ve Gates'in diğer iş girişimlerinin iç işleyişi hakkında derinlemesine bilgiler sunmayı hedeflemiyor. Kitabın tanıtımında, "Source Code"un Microsoft, Gates Vakfı veya teknolojinin geleceği ile ilgili olmadığı özellikle vurgulanıyor. Bunun yerine kitap, "Bill Gates'in bugünkü haline nasıl geldiğinin insani, kişisel hikayesi: Çocukluğu, ilk tutkuları ve arayışları" olarak tanımlanıyor.