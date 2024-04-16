Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Abu Dabi'deki espor adasına milyar dolarlık yatırım

Abu Dabi'deki espor adasını güçlü bir espor ve oyun ekosistemi için bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, bu hedef doğrultusunda milyar dolarlık bir yatırım yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, ekonomisini petrolden uzaklaştırarak spor etkinlikleri, teknoloji ve turizm gibi farklı alanlara yönlendirerek çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, espor alanında da önemli bir merkez olmayı hedefleyen ülke, Abu Dabi'de yeni bir oyun adası projesi üzerinde çalışan True Gamers adlı şirket tarafından yapılan yeni bir yatırımı duyurdu.

İnovasyon ofisleri, otel ve gökdelen bulunacak

True Gamers'ın resmî açıklamasına göre firma, projeye ek olarak 280 milyon dolar daha yatırım yapacak. Bu yeni yatırım ile proje toplamda 1 milyar doların üzerine çıkacak. Bu yatırım miktarı büyük olsa da projenin kapsamı ve potansiyeli dikkate alındığında "makul" olarak değerlendirilebilir.

Proje kapsamında ilk olarak bir özel ada satın alacak olan True Gamers, ardından bu adada çeşitli turist çekme amaçlı atraksiyonlar geliştirecek. Örneğin, PUBG hayranları adaya paraşütle bırakılabilecek. Adada benzer diğer etkinlikler de olacak. Bunların yanı sıra, dijital teknoloji ve inovasyon ofisleri ile bir otel de dahil olmak üzere iki gökdelen de bulunacak.

Proje kapsamında, profesyonel oyuncular için üst seviye antrenman tesisleri ve büyük etkinliklerin düzenlenebileceği alanlar da olacak. Ayrıca, influencerlar ve oyun geliştiriciler için ayrılmış üretim alanları da projede yer alacak. Adada ayrıca, oyun konseptli bir lüks otel de bulunacak.

Proje için seçilen ada olan Al Raha, turistik Yas Adası'na karşı konumlandırılmış durumda ve Formula 1, DP World Tour Golf Turnuvası, UFC mücadeleleri ve NBA gösteri maçları gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.