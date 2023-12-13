Birleşik Krallık'ta yargıçların karar alırken ChatGPT kullanmasına olanak tanındı
Birleşik Krallık'ta alınan bir kararla yargıçlara, adli işlemlerde ChatGPT gibi yapay zekâ tabanlı sistemleri kullanma izni verildi. Bu uygulama, ABD'de daha önce denenmiş ancak başarılı sonuçlar elde edilememişti. Birleşik Krallık'ta kullanılacak olan ChatGPT için hazırlanan kılavuz, bu yapay zekâ destekli sohbet botunun kullanımına dair bazı kısıtlamalar ve tavsiyeler içeriyor.
Yargıçlar ChatGPT kullanabilecek
Kılavuza göre, ChatGPT tarafından oluşturulan metinlerde yanlış, eksik veya taraflı bilgiler olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, doğrulanamayan bilgilerin sadece yapay zekâ tarafından araştırılmasının yanıltıcı sonuçlara yol açabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, yargıçlar, ChatGPT tarafından üretilen kararları dikkatlice incelemek zorunda kalacaklar. Kılavuz, yapay zekânın verdiği kararların sürekli olarak denetlenmesi gerektiğini öne sürüyor.