Black Shark, GS3 modeliyle dayanıklı akıllı saati tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oyuncu odaklı marka Black Shark, GS3 adını taşıyan yeni akıllı saat modelini duyurdu. Bu yeni model, çizilmelere dayanıklı ekranı ve 5ATM sertifikalı gövdesi ile öne çıkıyor. Peki, GS3 modeli hangi özelliklere sahip ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Oyuncu odaklı marka Black Shark, GS3 adını taşıyan yeni akıllı saat modelini duyurarak dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü vurgusu yapıyor. Çizilmelere dayanıklı ekranı ve 5ATM sertifikalı gövdesiyle GS3, zorlu dış ortam koşullarında kullanıma uygun hale getirildi.

Uzun süreli kullanım sunuyor

Xiaomi bünyesinden ayrılarak kendi yoluna giden Black Shark, oyuncu odaklı ürünleriyle pazarda varlığını sürdürmeye devam ediyor. Son duyurusunda ise uzun süreli kullanım sunan bir akıllı saatle karşımıza çıkıyor.

Black Shark GS3, 1.4 inçlik bir ekrana sahip ve 8H+ Corning Gorilla Glass ile çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış durumda. Ekran, 60Hz tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık sunarak net bir görüntü sağlıyor.

Saat, GPS, Beidou, GLONASS, GALILEOGPS ve QZSS uydularına destek sunuyor ve IP69K sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth görüşmeleri yazılımsal olarak gürültü engelleme ile destekleniyor. Ayrıca nabız, kandaki oksijen seviyesi, uyku takibi gibi ölçümleri yapabilen GS3, standart kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Black Shark GS3 akıllı saat modelinin fiyatı 70 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat etiketiyle kullanıcılar dayanıklı ve fonksiyonel bir akıllı saat deneyimine uygun bir maliyetle sahip olabilecekler.