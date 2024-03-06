Bluesky nedir? Bluesky’a nasıl girilir? Bluesky kimin?

Sosyal medya dünyasına yeni bir soluk getiren Bluesky, özellikle Twitter'ın alternatifi olarak dikkat çekiyor. Bluesky, merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu olarak kullanıcıların paylaşımlarını özgürce yönetmelerine imkan tanıyor. Peki, Bluesky nedir, nasıl kullanılır ve kimin tarafından geliştirildi?

Bluesky, eski adı Twitter olan ve şimdi X olarak bilinen sosyal medya platformuna bir alternatif olarak ortaya çıktı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından geliştirilen bu platform, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Bluesky üzerinde içeriklerini özgürce paylaşabiliyor ve yönetme özgürlüğüne sahip oluyorlar.

BLUESKY'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Bluesky'a giriş yapmak oldukça basit. İlk olarak resmi web sitesini ziyaret ederek ya da mobil uygulamayı indirerek kayıt olabilirsiniz. Web sitesi üzerinden giriş yapan kullanıcılar, gerekli bilgileri doldurduktan sonra uygulamaya kolayca erişebilirler. Akıllı cep telefonları üzerinden uygulamayı indiren kullanıcılar ise yeni bir hesap oluşturarak Bluesky'a katılabilirler.

Bluesky, merkeziyetsiz yapısıyla öne çıkarken, kullanıcılarına sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Herkesin erişim sağlayabileceği bir platform olan Bluesky'da kullanıcılar, 256 karakteri aşmayan gönderiler oluşturabiliyorlar. Ayrıca dosya, fotoğraf gibi içerikler de kolaylıkla paylaşılabiliyor.

Sonuç olarak, Bluesky sosyal medya platformu, Twitter'a alternatif olarak geliştirilmiş ve merkeziyetsiz yapısıyla kullanıcıların ilgisini çekmiştir. Jack Dorsey'nin liderliğinde geliştirilen bu platform, özgürce içerik paylaşmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.