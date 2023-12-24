Bluesky, oturum açmadan gönderileri görmeye fırsat tanıyacak

Bluesky, platforma daha fazla kişi çekmeye olanak tanıyacak bir karar alarak, oturum açmadan gönderileri görme fırsatı sunmaya başladı.

Bluesky, Twitter'ı devralan Elon Musk'ın girişimi olarak ortaya çıktı ve Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'nin ayrılmasının ardından dikkat çekti. Ancak Bluesky'e katılım, davetle sınırlıydı ve platforma erişim için davet almak gerekiyordu. Ancak bu durum zamanla değişti ve davet konusu daha yaygın hale geldi. Bluesky'in Twitter'ın yozlaşmasından bıkanlar için umut ışığı olduğu düşünülüyordu.

Bluesky ile oturum açmadan gönderileri görebileceksiniz

Bluesky'de bir diğer sorun da oturum açmadan gönderileri görememe sorunuydu. Ancak platform, bu sorunu çözmek adına yeni bir güncelleme getirdi. Artık oturum açmayan kişiler, paylaşımları görmek için üye olma ekranıyla karşılaşmayacak. Ancak bu özellik, aynı zamanda bir gizlilik unsuru içeriyor. Kullanıcılar, uygulama içindeki ayarlar bölümünde hesaba giriş yapmamış kişilerin hesaplarını ve paylaşımlarını görmesini engelleyen bir seçeneği etkinleştirebiliyor.

Bu özelliği etkinleştirmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

Ayarlara gidin.

Moderasyona gidin.

"Logged-out visibility" seçeneğini işaretleyerek oturum açmamış kullanıcıların görünürlüğünü kısıtlayın.

Bluesky, bu özelliğin uygulamadan uygulamaya değişebileceğini ve bazı uygulamalarda bu seçeneğin bulunmayabileceğini belirtiyor. Bu seçeneği işaretlemek, hesabınızı sadece Bluesky uygulamasında ve internet sitesinde gizli yapar. Hesabınızı genel olarak gizli yapmak için ayrı bir özellik kullanmanız gerekebilir.