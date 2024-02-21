BMW Türkiye'nin sosyal medya hesapları hack'lendi. Hacker, ele geçirdiği hesaplardan paylaşım yaptı. Instagram hesabını kurtaran BMW Türkiye'nin X hesabı ise hala kapalı durumda.

BMW Türkiye, dün akşam saatlerinde bir siber saldırı ile karşı karşıya kaldı. Markanın Instagram ve X hesapları, eş zamanlı olarak hack'lendi. Hacker'lar, ele geçirdikleri hesaplardan bazı paylaşımlar yaptılar.

INSTAGRAM HESABI YENİDEN BMW KONTROLÜNDE

BMW Türkiye'ye ait hesaplardan yapılan paylaşımlara baktığımızda saldırının nedeninin İsrail ile Filistin arasındaki savaştan kaynaklandığını görüyoruz. Mutarrif ismini kullanan hacker, X'te yaptığı paylaşımda "Tüm islam düşmanları yakın hedefimizdedir!" ifadesini kullandı.

BMW Türkiye'nin Instagram hesabının yeniden şirket yönetimine geçti. Ancak BMW Türkiye, Instagram'da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak firmanın X'teki hesabına henüz ulaşılamıyor.