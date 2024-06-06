Boeing Starliner'ın büyük başarısı: Uzayın yeni kahramanı gökyüzüne yükseldi

Boeing'in heyecan verici uzay aracı Starliner, sonunda beklenen an geldi. NASA için geliştirilen bu yeni nesil uzay aracı, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Boeing'in heyecan verici uzay aracı Starliner, uzun bir hazırlık sürecinin ardından nihayet ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi. NASA için geliştirilen bu yeni nesil uzay aracı, 5 Haziran'da Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Fırlatma Kompleksi 41'den Türkiye saatiyle 17:52'de fırlatılarak gökyüzüyle buluştu.

İLK UÇUŞ TESTİ 2017'DE PLANLANMIŞTI

Starliner kapsülünde, her ikisi de 11.000 uçuş saati deneyimine sahip eski ABD Donanması test pilotları olan NASA astronotları Barry "Butch" Wilmore ve Suni Williams bulunuyordu. Ancak bu başarıya ulaşmak hiç de kolay olmadı.

Boeing'in ilk mürettebatlı uçuş testi aslında 2017'de planlanmıştı ancak bir dizi ertelemenin ardından gerçekleşti. Şirket, erteleme nedenlerini paraşüt sistemi ve kablo tesisatıyla ilgili yaşanan bazı sorunlar olarak açıkladı. Dahası, 6 Mayıs'taki fırlatma girişimi bir helyum sızıntısı nedeniyle iptal edilmiş, ardından 1 Haziran'da başka bir deneme yapılmış ancak bu sefer de arızalı bir güç kaynağı nedeniyle iptal edilmişti. Neyse ki, Starliner sonunda Atlas V roketiyle yörüngeye oturdu.

Wilmore ve Williams, Starliner kapsülünde yaklaşık bir hafta boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacaklar. Bu süre zarfında Starliner, ISS'de bir "güvenli sığınak" olarak test edilecek, yani acil durumlarda kullanılabilecek bir korunaklı ortam olup olmadığı değerlendirilecek.

Starliner'ın görevi tamamladıktan sonra Amerika'nın güneybatısına geri dönmesi planlanıyor. İniş sırasında kapsülü saatte 6,4 kilometreye kadar yavaşlatacak bir paraşüt açılacak ve inişin 6 hava yastığı tarafından yumuşatılması sağlanacak.

Boeing'in planına göre, Starliner kapsülü 10 defaya kadar tekrar kullanılabilecek ve SpaceX'in Crew Dragon kapsülü gibi insan ve kargo taşıma amacıyla ISS'ye gönderilecek. Bu başarı, uzay keşif yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor ve gelecekte daha fazla keşif ve araştırma misyonunu müjdeliyor.