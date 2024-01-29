Bomba iddia! iOS 18, iPhone tarihinin en iyisi olacak

Mark Gurman, Apple'ın yaklaşmakta olan işletim sistemi iOS 18 ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, bu işletim sisteminin iPhone tarihinin en önemli işletim sistemi olabileceğini ifade etti.

Mark Gurman'ın iOS 18 hakkındaki açıklamaları oldukça heyecan verici görünüyor. İşte iOS 18'de beklenen bazı özellikler:

RCS Standardı Entegrasyonu: Google'ın teşvikiyle, iOS 18'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri RCS standardı entegrasyonu olacak. Bu, kullanıcıların mesajlaşma deneyimlerini zenginleştirecek ve iMessage'a benzer bir küresel mesajlaşma platformunu iPhone'lara getirecek.

İOS 18 iPhone tarihinin en iyisi olabilir mi?

Üretken Yapay Zeka: iOS 18 ile birlikte, üretken yapay zeka teknolojileri iPhone'larda daha belirgin bir şekilde yer alacak. Siri'nin daha akıllı hale gelmesi bekleniyor, böylece daha karmaşık görevleri gerçekleştirebilecek ve kullanıcılar için daha verimli bir deneyim sunacak.

Siri'nin Gelişimi: Siri'nin gelişimi, iOS 18'in önemli bir odak noktası olacak. Daha önceki sürümlere göre daha akıllı ve etkili bir Siri, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru yanıtlar verecek.

Bunlar, iOS 18'in getireceği önemli yeniliklerden sadece birkaçı. Apple'ın Haziran 2024'te düzenleyeceği muhtemel WWDC etkinliğinde diğer yeniliklerin de açıklanması bekleniyor.