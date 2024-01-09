Bosch'un robot valesi! Otomobili önce park ediyor sonra şarj ediyor!

Volkswagen'in bir yan kuruluşuyla çalışan Bosch, otomobilin kendi kendini park etmesine ve şarj etmesine olanak tanıyan bir robot vale sistemi geliştirdi.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES, Bosch'un tanıttığı robot vale teknolojisinin ev sahipliğini yaparak büyük bir inovasyona daha tanıklık ediyor. Bosch'un yeni otomatik vale park sistemi, araç kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Bu sistemin nasıl çalıştığını gösteren bir video da paylaşıldı.

Otomatik park edip şarja takıyor

Bosch'un otomatik vale park sistemi, aracınızı sizin yerinize otomatik olarak park edebiliyor, ardından aracı şarj edip, çağrıldığında size geri getirebiliyor. Bu sistemin kullanımı oldukça basit ve kullanıcı dostu.

Örneğin, elektrikli bir araçla bir alışveriş merkezine gittiğinizi düşünelim. Siz AVM giriş kapısında inerken, aracınız sizinle ilgilenmeden otomatik olarak park yerine yönlendiriliyor. Dilerseniz şarj istasyonuna yönlendirilebilen aracınız, şarj işlemi tamamlandığında şarj kablosunu bağlayan küçük bir robota sahip. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra aracınızı başka bir park yerine yönlendiren sistem, şarj istasyonunun işgal edilmesini önleyerek verimliliği artırıyor.

Bosch, bu otomatik vale park teknolojisini geliştirmek için Almanya'da Volkswagen'in alt kuruluşlarından biri olan Cariad ile işbirliği yapıyor. Manuel Maier, Bosch'un Level 4 park ürünleri alanından sorumlu yöneticisi, otomatik vale park ve otomatik vale şarj hizmetlerinin taşımacılık alanındaki devrimde büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bosch'un otomatik vale park hizmeti, Almanya'da Stuttgart Havalimanı'nda bir yıldır başarıyla kullanılıyor.