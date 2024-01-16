Bu yapay zeka modeli, hastalıkları doktorlardan daha iyi teşhis edebiliyor!

Bu yapay zeka modeli, hastalıkları doktorlardan daha iyi teşhis edebiliyor!
Google araştırmacıları tarafından geliştirilen bir sohbet botu, doktorlardan daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı. Bu yapay zeka, teşhis konusunda doktorları aşmayı başardı.

Google, geliştirdiği dil modeli temelinde bir sohbet botunu tanıttı: Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE). Bu model, tıbbi görüşmelerde doktorlardan daha iyi performans sergilediği görülen bir yapay zekâ uygulamasıdır.

Teşhis konusunda oldukça başarılı

AMIE, hastalarla konuşma ve hastaların tıbbi geçmişine dayanarak olası teşhisleri listeleme konusunda doktorlardan daha başarılı oldu. Model, solunum ve kardiyovasküler hastalıkları daha iyi teşhis edebildiği gibi, görüşmelerde gerçek doktorlarla benzer miktar bilgiyi elde edebildiğini ve hatta daha iyi empati kurabildiğini gösterdi.

Ancak, modelin henüz gerçek hastalar üzerinde test edilmediği ve çalışmanın henüz akran değerlendirmesinden geçmediği belirtiliyor. Çalışmada kullanılan senaryoların aktörlerle simüle edildiği, gerçek doktorların yerine geçmeyeceği, ancak faydalı bir araç olabileceği ifade ediliyor.

Çalışmada, doktorlarla gerçekleştirilen metin tabanlı görüşmelerin değerlendirildiği ve AMIE'nin doktorları 26 kriterin 24'ünde geçtiği gözlendi. Ancak, bu sonuçlar yapay zekânın doktorların yerini alacağı anlamına gelmiyor ve tıbbın insan ilişkileriyle alakalı bir yönü olduğu unutulmamalıdır.

Araştırmacılar, AMIE'nin potansiyel ön yargıları değerlendirmek ve sistemin farklı popülasyonlarda benzer sonuçlar vermesini sağlamak için daha ayrıntılı çalışmalar yapmayı hedefliyorlar. Yine de bu gelişme, yapay zekânın tıp alanında nasıl bir potansiyele sahip olabileceği konusundaki ilerlemeleri göstermesi açısından dikkat çekicidir.

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