Bunları da kullanabilirsiniz! Google yerine geçecek 3 arama motoru

Bunları da kullanabilirsiniz! Google yerine geçecek 3 arama motoru
Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Google gibi popüler arama motorlarına alternatif olarak yeni yapay zeka destekli arama motorları ortaya çıkmaya başladı. Bu arama motorları, kullanıcıların spesifik sorularına daha derin ve odaklı yanıtlar sunarak dikkat çekiyor. İşte, Google'dan sıkılanlar için tercih edilebilecek 3 yapay zekalı arama motoru...

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