Bunları da kullanabilirsiniz! Google yerine geçecek 3 arama motoru

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, Google gibi köklü arama motorlarına alternatif seçenekler sunuyor. Bu noktada, üretken yapay zeka tabanlı arama motorları dikkat çekiyor. Google'dan farklı bir deneyim arayanlar için ideal olan bu araçlar, kullanıcıların spesifik sorularına odaklanarak daha derinlemesine ve hedefe yönelik yanıtlar sağlıyor.

İşte Google'dan sıkılanlar için tercih edilebilecek üç yapay zekalı arama motoru...

Google'dan sıkılanlar için tercih edilebilecek üç yapay zekalı arama motoru

Perplexity AI:

Perplexity, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkan etkileyici yapay zeka arama motorlarından biri. Web sitesine giriş yaptığınızda, arama kutusuna sorunuzu yazabilir veya önerilen konulardan birini seçebilirsiniz. Perplexity, kullanıcının sorusuna odaklanarak ilgili kaynaklardan ve görsel içeriklerden oluşan kapsamlı yanıtlar sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar daha fazla özellik ve içerikle Perplexity Pro üyeliğiyle daha kapsamlı bir deneyim yaşayabilirler.

You.com:

You.com, özelleştirilebilir ve gizliliği ön planda tutan bir yapay zeka arama motorudur. Sitenin altındaki menü, özel modu etkinleştirmekten bölge ayarlarını değiştirmeye kadar çeşitli seçenekler sunar. Ayrıca, You.com geleneksel arama sonuçlarına ek olarak sohbet robotlarına, resimlere, videolara ve haritalara da erişim sağlar.

Exa:

Exa, yapay zeka destekli arama motorları arasında öne çıkan bir diğer seçenektir. Exa'nın amacı, karmaşık sorguları anlamak ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygun bilgileri sunuyor. Google gibi daha geniş kapsamlı arama motorlarının aksine, Exa, kullanıcıların doğrudan istedikleri bilgiye erişmelerini sağlar ve detaylı içeriklere odaklanır.