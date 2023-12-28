Casper, Excalibur için ömür boyu garanti performans garantisi veriyor

Casper, Excalibur laptop ve masaüstü bilgisayarlarında ömür boyu performans garantisi sunduğunu duyurdu. Aynı zamanda rutin bakım da ücretsiz olacak.

Casper, Excalibur serisi bilgisayarlarında kullanıcılara ömür boyu performans garantisi sunarak, cihazların ömrünü uzatmayı ve performans kaybını önlemeyi amaçlıyor. Excalibur'ın Jet ve Turbo Servis hizmetleri sayesinde kullanıcılar, cihazlarını garanti süresi bitse dahi ömür boyu ücretsiz olarak rutin bakımlara tabi tutabiliyor.

Ömür boyu performans garantisi sunuyor

Excalibur serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen 200 milyona yakın konfigürasyon seçeneği sunuyor. Yoğun grafikli oyunlar ve programlar kullanıldığında performans kaybının önüne geçmek amacıyla Excalibur, düzenli performans bakımları gerçekleştiriyor. Bu bakımlar arasında fan ve toz temizliği, termal macun değişimi, klavye ve ekran temizliği, aksesuar ve bileşen kontrolleri, performans ölçümleri, sistemsel kontroller ve gerektiğinde güncelleme önerileri yer alıyor.

Excalibur, Jet ve Turbo Servis hizmetleri kapsamında kullanıcıların cihazlarını teknik servise götürmeden web sitesi üzerinden talep oluşturarak bakım yaptırma imkanı sunuyor. Bu hizmetlerle ev veya iş yerinden çıkmadan cihazların performansını korumak ve uzun ömürlü kullanımını sağlamak hedefleniyor.