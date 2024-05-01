Casper, yeni Excalibur monitör serisini tanıttı

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Casper, oyun tutkunları ve tasarım profesyonelleri için özel olarak tasarladığı Excalibur monitör serisini tanıttı.

Teknoloji sektörünün öncü markalarından Casper, tasarım dünyasının profesyonelleri ve oyun tutkunları için tasarladığı Excalibur monitör serisini duyurdu. Farklı boyutlardaki monitörler, geniş ekranlı seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılarına yüksek performans vaat ediyor

Excalibur serisi, 23.8 inç ve 27 inç boyutlarıyla öne çıkarken, 200 Hz ekran yenileme hızıyla hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor. Daha geniş bir ekrana sahip olmak isteyen kullanıcılar için üretilen Excalibur 31.5 inç modeli ise 240 Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve HDR 10 desteği ile öne çıkıyor, kullanıcılarına yüksek performans vaat ediyor.

Bu monitörlerin ortak özellikleri arasında, 16.7 milyon renk skalası, 3000:1 kontrast oranı ve 300 NIT parlaklık değeri bulunuyor. Ayrıca, tüm modeller AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileriyle donatılmış durumda, böylece kullanıcılar sorunsuz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorlar. Göz sağlığını korumak için ise zararlı ışınları engelleyen düşük mavi ışık teknolojisi (Low Blue Light) ve Anti-Flickering titreme önleme özelliği bulunuyor.

Excalibur monitörlerin tasarımı da dikkat çekici. 1500 mm yarıçapa sahip eğimli tasarımları, hem HDMI hem de DisplayPort (DP) bağlantılarına sahip olmalarıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca, çerçevesiz tasarımıyla estetik bir görünüm sunuyorlar, kullanıcılarına maksimum ekran alanı sağlıyorlar. Casper, bu yeni monitör serisi ile hem oyun tutkunlarına hem de profesyonel kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.