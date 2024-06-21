Casper'dan bir ilk: Nirvana X600'de Microsoft Copilot tek tuşla aktif

Casper, Microsoft ile yaptığı iş birliği sonucu, Casper Nirvana X600 dizüstü bilgisayarına Microsoft Copilot’u tek dokunuşla aktif etmeyi sağlayan bir komut tuşu eklediğini açıkladı. İşte detaylra...

Casper, Microsoft ile iş birliği yaparak Türkiye'de bir ilke imza attı. Şirket, Casper Nirvana X600 bilgisayarına Microsoft Copilot'u tek dokunuşla aktif etmeyi sağlayan özel bir komut tuşu eklediğini duyurdu.

Microsoft Copilot nedir?

Microsoft'un yeni platformu Microsoft Copilot, üretken yapay zeka (Generative AI) teknolojisi sayesinde kullanıcıların doğal dilde komut vererek çeşitli görevleri yaratıcı ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilgileri tutarlı bir şekilde bir araya getirip kullanıcıya en iyi sonuçları sunabilen Copilot, birçok farklı alanda kullanıcılara yardımcı olabiliyor.

Nirvana X600'de Microsoft Copilot tek tuşla aktif

Casper Nirvana X600 ile önceden yüklenmiş olarak gelen Microsoft Copilot, kullanıcıların alışveriş öncesi araştırma süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Birden fazla kaynaktan bilgi toplayarak en doğru ürün ve fiyatı seçmeye yardımcı olan bu özellik, aynı zamanda doğum günü partisi davetiyeleri veya kutlama mesajları gibi yaratıcı metin önerileri de sunabiliyor.

Microsoft Copilot, kullanıcıların projelerini daha hızlı tamamlamalarına, daha az zamanda daha çok iş yapmalarına ve yeni fikirler ile metodlar geliştirmelerine olanak tanıyor. Sanal bir asistan gibi çalışan bu özellik, kullanıcıların iş verimliliğini artırırken, yaratıcı çözümler üretmelerine de destek oluyor.

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bu yeniliği şu sözlerle değerlendirdi:

"Teknolojik gelişimin hız kazandığı bir çağda Casper, kullanıcılarına en yeni ve etkili teknolojik deneyimleri sunma misyonunu üstlenmiş durumda. Microsoft ile işbirliği yaparak Casper Nirvana X600 modelimizde gerçekleştirdiğimiz Microsoft Copilot komut tuşu entegrasyonunu kullanıcılarımıza duyurmaktan heyecan duyuyoruz."