Casper'dan şık ve güçlü dizüstü bilgisayar: Nirvana Z100

Casper, yeni Nirvana Z100 model dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı. Casper Nirvana Z100, performans, estetik ve taşınabilirliği bir arada sunarak, modern kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Casper, alüminyum magnezyum alaşım ile güçlendirilmiş, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarı Nirvana Z100'ü piyasaya sürdü. Şıklığı ve performansı bir arada sunan Nirvana Z100, iş ve eğlenceyi birleştiren özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

İnce ve dayanıklı tasarım

Nirvana Z100, yalnızca 14.9 mm inceliğinde ve 1.25 kg ağırlığında olmasıyla taşınabilirlikte üst düzeyde bir kolaylık sağlıyor. Özel CNC kesim teknolojisi ile tasarlanan parlak ve keskin hatlı yüzeyleri, cihazın estetik görünümünü tamamlıyor. Alüminyum magnezyum alaşımı, dizüstü bilgisayarın dayanıklılığını artırırken, UV yüzey kaplaması parmak izi okuma teknolojisini daha hassas ve aşınmaya karşı korumalı hale getiriyor.

Yüksek kalite ekran seçenekleri

Nirvana Z100, 14 inç boyutunda ve 16:10 ekran oranına sahip iki farklı ekran seçeneği sunuyor: 2.8K çözünürlüğünde dokunmatik OLED QUAD HD ekran ve LED QHD ekran. Her iki ekran da sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan 400 nit parlaklığa sahip. Dokunmatik OLED ekran, "Anti-Damage" dayanıklı cam ekran ile güçlendirilmiş, böylece daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

Üstün performans

Casper Nirvana Z100, 13. nesil Intel i5 ve i7 işlemcilerle donatılabiliyor ve LPDDR5 RAM teknolojisi kullanıyor. Bu sayede, yüksek performans ve güç verimliliği sağlanıyor. Entegre Low Power RAM teknolojisi sayesinde, cihazın batarya ömrü 12 saate kadar uzayabiliyor. 50Whr'lık akıllı batarya, Type-C hızlı şarj özelliği ile tam kapasiteye sadece 2 saatte ulaşabiliyor.

Gelişmiş bağlantı ve güvenlik

Nirvana Z100, Intel Wi-Fi 6 teknolojisi ile yüksek hızlı internet bağlantısı sağlıyor. Type-C Full Function portları sayesinde, geniş bağlantı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, cihazda bulunan 2MP 1080P FHD kamera ve Dolby Speaker sistemi, yüksek kaliteli video görüşmeleri ve ses deneyimi sunuyor.

Özelleştirilebilir depolama ve çeşitli renk seçenekleri

Depolama konusunda kullanıcılarına esneklik sunan Casper, Nirvana Z100'ü istenilen şekilde konfigüre etme imkanı sağlıyor. Cihaz, Oniks Siyah, Metalik Bronz, Gümüş ve Kiyanit Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürüldü. 3 kademeli ışıklı klavye de kullanıcıların karanlık ortamlarda bile rahatça çalışabilmesine olanak tanıyor.

Teknik özellikler: