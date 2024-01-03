CES 2024'te 50 Türk girişimi yer alacak

Las Vegas'ta yapılacak olan CES 2024'te, 50 Türk teknoloji girişimi yarışacak. Türkiye'de geliştirilen inovatif teknolojiler dünyaya açılacak.

CES 2024, Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'na Türkiye'den 50 teknoloji girişiminin katılacağını ve 150 kişilik bir heyetin Türkiye'yi temsil edeceğini belirtiyor. 9-12 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan fuar, 150'den fazla ülkeden 1.200'den fazla teknoloji şirketini bir araya getirecek. Türk girişimciler, çeşitli alanlarda inovatif ürünleri sergileyerek, dünya çapındaki teknoloji trendlerini takip etme ve küresel pazarlara açılma fırsatı bulacaklar.

CES 2024'te 50 Türk teknoloji girişimi olacak

Katılımcı Türk teknoloji girişimleri arasında, görme engelli çocuklar için akıllı baston, kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişim, elektrikli araç performans yönetimi platformu ve giyilebilir teknolojiler gibi çeşitli alanlarda projeler bulunmaktadır. Türk startupları, CES 2024'te dünyanın dikkatini çekecek inovatif çözümleri ve ürünleriyle sahne alacaklar.

Ayrıca, CES kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında Web Summit, Slush ve Web Summit Katar gibi önemli konferanslar bulunuyor. Bu etkinliklere Türkiye'den 100'den fazla teknoloji girişimi katılacak, bu da Türk şirketlerinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve potansiyel yatırımcılarla buluşmak için bir platform sağlayacak.

Bu tür uluslararası etkinliklere katılım, Türk teknoloji girişimlerinin küresel pazarda rekabet edebilirliğini artırmalarına yardımcı olabilir ve uluslararası işbirlikleri için yeni fırsatlar yaratabilir.