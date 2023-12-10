ChatGPT, kendisinden isteneni yapmak istemiyor!

ChatGPT, tembelleşmeye başlamasıyla gündeme geldi. Yapay zekaya soru soran kullanıcılar, "Bunu kendin yapabilirsin" uyarısıyla karşı karşıya kalmaya başladı.

OpenAI'nin GPT-4 modeli, ücretli aboneleri arasında kullanıcı şikayetlerine neden olan bir sorunla karşı karşıya. Kullanıcılar, sohbet robotunun kendilerine verilen görevleri zaman zaman yerine getirmeyi reddettiğini belirtiyorlar. GPT-4, bazı durumlarda kullanıcılara "bunu kendin yapabilirsin" şeklinde bir yanıt veriyor ve özellikle belirli taleplerde kullanıcıların katılımını istiyor. Bu durum, önceki versiyon GPT-3'te yaşanmayan bir sorun olarak dikkat çekiyor.

ChatGPT tembelleşmeye başladı

OpenAI, artan bildirimler üzerine bu sorunla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Geliştirici firma, tembellik işlevini bilinçli bir şekilde programlamadığını ifade ediyor ancak bu açıklama bazı spekülasyonlara neden oldu. Öne sürülen iddialar arasında, OpenAI'nin yüksek operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla bu değişikliği kasıtlı olarak yaptığı konuşuluyor.

Şirket, kullanıcılardan gelen şikayetlere cevap olarak, bu durumu düzelteceklerini belirtti. Geliştiricilere göre, yaşanan sıkıntı, yapay zeka modelinin uzun bir süredir güncellenmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. En son güncelleme tarihi 11 Kasım olarak belirlendi. OpenAI, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve sorunları gidermek adına GPT-4 modelini güncellemeye yönelik çalışmalara başlayacağını açıkladı.