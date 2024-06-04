ChatGPT yine çöktü! OpenAI'dan henüz açıklama yok

OpenAI'ın yapay zeka botu ChatGPT'de erişim sorunları yaşanıyor.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botlarından biri olan ChatGPT, son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşadı. An itibarıyla fişi çekilmiş durumda olan bu hizmet, kullanıcılar arasında merak konusu oldu.

ChatGPT'de erişim sorunu

Erişim sorunu

Downdetector üzerinden yapılan kontrollerde, ChatGPT’nin saat 10.00 civarında erişilemez hâle geldiği görülüyor. Saat 11.00 itibarıyla sorun hala çözülememişti. Yapılan son kontrollerde, kısmen düzelme yaşandığı gözlemleniyor. Ancak bazı kullanıcılar hâlâ ChatGPT’ye ulaşamıyorlar.

OpenAI'dan açıklama yok

OpenAI'ın resmî hesabını kontrol ettiğimizde, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını görüyoruz.

Bazı kullanıcılar ChatGPT'ye giremiyor, bazıları ise yavaş çalışan bir sohbet botuyla karşılaşıyor. Kimi kullanıcılar ise erişimde hiçbir sorun yaşamıyor.