ChatGPT’nin en büyük rakibi tanıtıldı

Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan yapay zeka şirketi Anthropic yeni Claude 3 yapay zeka model ailesini tanıttı. Firma, Claude 3’ün OpenAI ve Google’ın modellerin daha iyi olduğunu söylüyor.

Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulana yapay zeka şirketi Anthropic, şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü yapay zeka modelleri olduğunu söylediği Claude 3 ailesini tanıttı. Yeni araçlar Claude 3 “Opus”, Claude 3 “Sonnet” ve Claude 3 “Haiku” olarak adlandırılıyor. Opus, ailenin en büyük ve en gelişmiş modeli.

FOTOĞRAF, GRAFİK, BELGE, GÖRSEL, SES VE DİĞER YAPILANDIRILMAMIŞ VERİ TÜRLERİNİ YÜKLEYEBİLİYOR

Anthropic, yeni modellerin en güçlüsü olan Claude 3 Opus'un, OpenAI'ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ü ve Google'ın Gemini Ultra'sını lisans düzeyinde bilgi, lisansüstü düzeyde akıl yürütme ve temel matematik gibi endüstri kıyaslama testlerinde geride bıraktığını söyledi. Anthropic tarafından yayınlanan kıyaslamaların tamamında Claude 3 Opus, GPT-4’ü ve Gemini Ultra 1.0'ı önemli farklarla geçebiliyor.

Anthropic, Claude 3 ile ilk defa çok modlu (multimodal) destek sunuyor. Kullanıcılar artık analiz ve cevaplar için fotoğraf, grafik, belge, görsel, ses ve diğer yapılandırılmamış veri türlerini yükleyebiliyor. Bu arada diğer modeller olan Sonnet ve Haiku, Opus'a göre daha kompakt yapıdalar ve haliyle daha ucuzlar. Anthropic halihazırda Sonnet ve Opus versiyonlarını 159 ülkede satışa sunarken Haiku’nun da yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Anthropic, Claude 3'ün yaklaşık 150.00 kelimeyi ya da büyük bir kitabı özetleyebildiğini söylüyor. Önceki versiyonu yalnızca 75.000 kelimeyi özetleyebiliyordu. Bu yeteneğin anlamı ise şu: Kullanıcılar artık daha büyük veri setlerini modele girebilir ve bunları analiz ettirebilir. Firma, Claude 3 modellerinin bir araştırma makalesi gibi yoğun materyalleri analiz ederken bile neredeyse anında sonuç verebileceğini söylüyor.

Claude 3'ün en küçük versiyonu olan Haiku'nun piyasadaki en hızlı ve en uygun maliyetli model olduğu belirtilirken bu modelin çizelge ve grafiklerle dolu yoğun bir araştırma makalesini sadece 3 saniyede okuyabildiği belirtiliyor.

Anthropic’in Claude 2 modelleri oldukça güvenli ve zararsızdı. Öyle ki bu modeller zaman zaman aşırı “reddedici” olabiliyorlardı. Bu, bazı durumlarda aslında iyi olsa da bazı durumlarda modelin işlevsiz kalmasına neden oluyordu. Ancak Claude 3, önceki modele göre artık daha az muhafazakâr.

Yeni modeller aynı zamanda önceki Claude 2.1 modeline kıyasla önemli ölçüde iyileşme gösteriyor. Orta seviye model olan Sonnet, Claude 2 ve Claude 2.1'den iki kat daha hızlı. Bu arada modellerin eğitim verileri Ağustos 2023 itibariyle kamuya açık olmayan dahili ve üçüncü taraf veri kümeleri ile kamuya açık verilerin bir karışımından oluşuyor. Tüm modeller Amazon'un AWS ve Google Cloud donanımları kullanılarak eğitildi. Bilmeyenler için, her iki şirket de Anthropic’e yatırım yapmıştı.