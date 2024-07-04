ChatGPT'nin macOS sürümünde tehlikeli güvenlik açığı tespiti!

ChatGPT'nin macOS sürümünde tehlikeli güvenlik açığı tespiti!
ChatGPT'nin macOS sürümünde, büyük bir gelişme yaşandı.

ChatGPT'nin macOS sürümünde çok büyük bir güvenlik açığı içerdiği tespit edildi.

Webtekno'nun haberine göre, ChatGPT'nin macOS sürümündeki güvenlik açığı, 25 Haziran tarihinde yayımlanan sürümde ortaya çıktı. 28 Haziran'da da kapatıldı. Ancak bu süreçte, tüm kullanıcıların sohbetleri, üçüncü taraflara açık hâle geldi.

Güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediği belli değil

Kullanıcıların ChatGPT ile yaptıkları sohbet geçmişlerinin üçüncü taraflara aktarılabilmesini sağlayan güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediği şimdilik bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir rapor da bulunmuyor. Güvenlik açığının birkaç günlüğüne kullanıcıları etkilemiş olması, durumun siber saldırganların dikkatinden kaçmasını sağlamış olabilir.

Apple, App Store üzerinden yayımlanan uygulamaları tek tek kontrol ediyor ve güvenlik açıklarına karşı koruyor. Ancak OpenAI, ChatGPT uygulamasını kendi internet sitesi üzerinden dağıttı. Bu da uygulamanın test edilmesinin önüne geçti. Yani söz konusu güvenlik açığı, Apple'dan bağımsız bir şekilde kullanıcıları etkiledi.

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