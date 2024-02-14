ChatGPT'ye sonunda hafıza geliyor! Konuşulanları hatırlayacak

OpenAl, ChatGPT için yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Artık ChatGPT'nin hafızası olacak ve konuştuklarınızı hatırlayacaksınız.

Bir yapay zeka sohbet robotuyla konuşmanın en büyük dezavantajlarından biri, konuşma bittiğinde her şeyin sıfırlanmasıdır. Kim olduğunuzu ya da daha önce ne sorguladığınızı hatırlamayacaktır. Bu, gizlilik nedenleriyle tasarım gereğidir, ancak teknolojinin sizi gerçekten bir şeylere yardımcı olacak kadar iyi tanıyan gerçek bir dijital asistana dönüşmesini gerçekten engeller.

ChatGPT'ye hafıza geliyor

OpenAI bu sorunu çözmeye çalışıyor ve nihayet ChatGPT'ye bir hafıza özelliği ekliyor. Bu, botun önceki konuşmalardan önemli kişisel ayrıntıları hatırlamasına ve bu bağlamı mevcut sorgulara uygulamasına olanak tanıyacak.

İşte nasıl çalıştığı. ChatGPT'ye çocuğunuzun fıstığa alerjisi olduğu ya da e-postaları nasıl imzalamayı tercih ettiğiniz gibi belirli bir şeyi hatırlamasını söyleyebilirsiniz. Bu verileri istendiği gibi otomatik olarak depolayacak ve gelecekteki konuşmalara ve görevlere uygulayacaktır.

Bunun ötesinde, sistem zaman içinde bir şeyler toplayacak. Siz sorgu yaptıkça verileri doğal olarak depolayacaktır. Amaç, sohbet robotunun daha akıllı hale gelmesi ve daha da önemlisi sizin özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlaması olacak.

Ayrıca, her özel GPT'nin kendine özgü bir belleği olacak. OpenAI, Kitaplar GPT'sini örnek olarak veriyor, çünkü bot daha önce hangi kitapları okuduğunuzu ve hangi türlerden hoşlandığınızı hatırlayacak. GPT Mağazası, bu hafıza özelliğinden kesinlikle faydalanacak benzersiz sohbet botlarıyla dolu.

Bu, internetin halihazırda işleyişinden çok da farklı görünmüyor. Uygulamalar, web siteleri ve sosyal ağlar gibi kişisel verileri depolar. Bu veriler daha sonra kişiselleştirilmiş algoritmalar geliştirmek için kullanılan benzersiz bir kullanıcı profili oluşturmak için kullanılır. Bununla birlikte, bu hafıza özelliğine kesinlikle taşınan şeyleri yapmanın standart yolu ile ilgili önemli gizlilik endişeleri var.

Bu amaçla OpenAI, kullanıcıların ChatGPT'nin hafızası üzerinde kontrol sahibi olacağını ve sistemin sağlık verileri gibi belirli hassas konuları otomatik olarak hatırlamayacak şekilde eğitildiğini söylüyor. Şirket, bota bir şeyi unutmasını söyleyebileceğinizi ve unutacağını söylüyor. Ayrıca, daha incelikli ayarlamalar için ayarlarda bulunan bir "Hafızayı Yönet" sekmesi de var. Eğer bu fikir sizi ürkütüyorsa, özelliği tamamen kapatabilirsiniz.

Bu şimdilik bir beta hizmeti ve bu hafta "az sayıda" ChatGPT ücretsiz ve Plus kullanıcısına sunuluyor. Şirket gelecekte daha geniş bir sürüm için planlarını paylaşacak.