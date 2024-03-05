ChatGPT'ye yeni özellik! Sesli okuyabilecek

ChatGPT'ye yeni özellik! Sesli okuyabilecek
OpenAI, yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'ye sesli okuma yeteneği kazandırdı.

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının sohbet robotunun yanıtlarını 37 dilden birinde sözlü olarak okuyabilmeleri için Read Aloud sesli okuma özelliğini kullanıma sundu.

GPT-4 VE GPT-3.5 MODELLERİYLE UYUMLU

Kullanıcılar, Read Aloud özelliğiyle ChatGPT'nin yanıtlarını sesli olarak dinleyebilir ve beş farklı ses tonu arasından tercih yapabilirler. Özellik, metnin dilini otomatik olarak algılar ve metni uygun dille okur. Ayrıca, GPT-4 ve GPT-3.5 modelleriyle uyumludur.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcılar, ChatGPT'ye yazmadan doğrudan sesli sorular sorabilme özelliğine kavuşmuştu. Şimdi ise, ChatGPT'nin yazılı yanıtlarını sesli olarak okuması sağlanarak, kullanıcılar aracı diledikleri zaman sesli yanıt verecek şekilde ayarlayabilecekler. Mobil kullanıcılar ilgili mesajın üzerine basılı tutarak özelliğe erişebilirken, web kullanıcıları ilgili yanıtın altında bir hoparlör simgesi görecekler. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri zaman yanıtları sesli olarak dinleyebilecek ve ileri-geri sarma gibi işlemleri gerçekleştirebilecekler.

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